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Sebahattin Alaca’nın kişisel sergisi Becoming, sanatseverlerle buluşuyor
Sebahattin Alaca’nın kişisel sergisi Becoming, sanatseverlerle buluşuyor
Sebahattin Alaca, yeni sergisi Becoming'te insan bedeninin farklı yönlerine eğilerek, eserleriyle edinilen normlardan kurtulmayı gösteriyor. 
Kültür Sanat 12 Ekim 2018 - 17:06

Sebahattin Alaca’nın kişisel sergisi Becoming, yarın saat 17:30’da Kurtuluş’ta bulunan Merhaba Cafe’de sanatseverlerle buluşacak. Alaca, yeni sergisindeki eserlerle obje, mekân ve beden konusuna dikkat çekiyor, bu olguları farklı yönleriyle ele alıyor. Alaca’nın eserlerinde içinde bulunduğu kültürün etkisi altında kalan insan bedeni, en doğal hareketlerinde bile ortak normlardan kurtulmaya çalışıyor. Eserlerde birbirleriyle uyum sürekliliği olan parçalar birleştiriliyor.

TOPLUMA VE BUGÜNE DAİR OLANI YANSITIYOR

İnsanın bedene bürünmesi, cisimleşmesi doğayla olan bütünlüğünü referans vererek dış dünya ve içsel olana göndermeler yapıyor. Kullanılan obje, bazen bir zemin, bazen de bir dayanak olarak kompozisyonları oluşturuyor. Alaca, bununla birlikte topluma ve bugüne dair olanı, çağdaş resim sanatı içinde dışavurumcu tarzda bir araya getiriyor.

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