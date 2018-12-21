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Şener Şen, 14 sene sonra tiyatro izleyicisiyle buluştu
Şener Şen, 14 sene sonra tiyatro izleyicisiyle buluştu
Usta sanatçı Şener Şen, 14 yıl boyunca ara verdiği tiyatro sahnesine dün gece DasDas’ın yeni mekanında prömiyeri gerçekleşen ‘Zengin Mutfağı’ oyunu ile geri döndü. Oyuna sanat ve iş dünyasından ilgi oldukça yoğundu.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 21 Aralık 2018 - 10:02

Şener Şen, 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynadığı, Türk Tiyatrosu'nun ölümsüz klasiklerinden ‘Zengin Mutfağı' oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine geri döndü. Gerçekleşen gösteriye bir çok ünlü isim katıldı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

2 perdeden oluşan oyunun sonunda Şener Şen ve ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı. Prömiyer ile birlikte DasDas'ın yeni mekanının resmi açılışının da gerçekleştiği gecede oyundan sonra misafirler Türkiye'de etnik müzik öncülerinden Majnoon'un müzikleriyle keyifli dakikalar geçirdi.
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İDİL FIRAT EŞİNE DESTEK VERDİ

DasDas, isimli tiyatronun ortaklarında olan Mert Fırat’a eşi İdil Fırat, sosyal medya sayfasından kendi fotoğrafını paylaştı ve paylaştığı kareye DasDas isimli tiyatro salonunu etiketledi.
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Son güncelleme: 10:44 - 21.12.2018
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