Sergiye hazırlanırken 8 parmağından oluyordu

Bodrum'da yaşamını sürdüren ve geçirdiği iş kazası sonucu parmakları yaralanan ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak’tan iyi haber geldi. Koçak'ın Bodrum da bir hastanede yapılan ilk müdahale sonrası, İzmir 9 Eylül Hastanesi’nde operasyon geçirdi. Koçak'ın 8 parmağını kaybettiği ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.



Ünlü sanatçı Koçak, iş kazasını ucuz atlattığını belirterek, “Demir bükme makinesine iş eldivenimle beraber parmaklarım takıldı ancak ayakla kontrol mekanizması ile müdahale ederek daha büyük bir zarar görmemi önleyebildim. Parmaklarım yerinde, kısmi doku kaybı ve ezilme var. İlk operasyonum yapıldı. Doktorlar çok ilgileniyorlar, dikişlerim atıldı. Şimdi dokulara uygulanan tedavinin etkilerini gözlemleyerek izleyecekler. Belki bir ameliyat daha geçirmek gerekecek. Organ kaybım olmayacak. Katar sergisi için tüm hazırlıklarımı tamamlamıştım sorun olacağını zannetmiyorum. Daha sonra da davetli olduğum festivallere katılacağım” dedi.



Kuratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergiye Türkiye’den aralarında Rıfat Koçak'ın da bulunduğu üç sanatçı, dünyanın 40 ülkesinden gelecek sanatçılar ile birlikte katılacak.

İHA