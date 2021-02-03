Serhat Karaaslan’ın Suçlular’ına Sundance Film Festivali’nde jüri özel ödülü

2021 Sundance Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Siân Heder imzalı ‘Coda’ ABD-Drama kategorisinde öne çıktı. ‘Coda’ hem jüri büyük ödülünü hem seyirci ödülünü kazanırken, Heder da en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Dünya sinemasının jüri büyük ödülü ise Blerta Basholli imzalı ‘Hive’ filmine verildi. Seyirci ödülüne de değer görülen film, Basholli’ye en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı.

‘SUÇLULAR’A JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok ödülün sahibi olan ‘Görülmüştür’ün yönetmeni Serhat Karaaslan, ilk gösterimini 2021 Sundance Film Festivali’nde yapan kısa filmi ‘Suçlular’ ile senaryo dalında jüri özel ödülünü kazandı.

‘SUÇLULAR’IN KONUSU

Lorin Merhart, Deniz Altan, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal’ın başrolleri paylaştığı filmde birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenler anlatılıyor.