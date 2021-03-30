Sharon Stone’dan itiraflar: Tacize uğradım, mememi büyüttüler

Ünlü oyuncu Sharon Stone, “The Beauty of Living Twice” (İki Kere Yaşamanın Güzelliği) isimli anı kitabında yaşadıklarını anlattı. Kitabından bazı bölümler uluslararası basının gündemine otururken Stone, küçükken aile içi tacize maruz kaldığını söyledi.

Stone, henüz küçük bir kız çocuğuyken kız kardeşiyle birlikte büyükbabasının tacizine uğradığını itiraf etti. Annesinin babası Clarence Lawson’un kendilerini bir odaya kilitlediğini ve burada taciz ettiğini söyleyen Stone, “Öldüğü zaman onu dürttüm ve garip bir şekilde tatmin oldum. Onun öldüğünü anladım. Kelly’e baktım ve o da anladı, bitmişti. O 11 yaşındaydı ben de 14 yaşındaydım” dedi.

63 yaşındaki oyuncu başından geçen talihsiz bir olaya kitapta yer verdi. Stone, 2001 yılında vücudundaki iyi huylu tümörleri almak için doktora gittiğini ve burada estetik cerrahın kendisine estetik operasyon yaptığını söyledi. Stone, “Doktor benim büyük ve daha iyi memelerle daha iyi görüneceğimi düşünmüş. Bandajları açınca memelerimin büyüdüğünü gördüm” dedi.

Stone ayrıca o dönem estetik cerrahının kendisine, “Bu meme ölçüsü kalça boyunuzla daha uyumlu” dediğini de aktardı.İlginizi Çekebilir Sharon Stone'dan yıllar sonra itiraf: Filmi kurtarmak için başrolle ilişkiye girmemi istediler