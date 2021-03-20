Sharon Stone’dan yıllar sonra itiraf: Filmi kurtarmak için başrolle ilişkiye girmemi istediler

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, Hollywood dünyasını derinden sarsan ‘Metoo’ hareketine destek verdi. 63 yaşındaki Stone, 40 yıllık oyunculuk kariyerini merkeze alan ‘The Beauty of Living Twice’ isimli bir kitap kaleme aldı.

Film sektöründe yaşadıklarını ilk kez bu kadar ayrıntılarıyla paylaşan Stone çarpıcı itiraflarda da bulundu. Birlikte çalıştığı pek çok rol arkadaşı, yönetmen ve yapımcıyı öven Stone, kendisine büyük şöhret kazandıran Temel İçgüdü filmindeki partneri Michael Douglas’ı ayrı bir yere koydu.

Ancak iyi hatıralar kadar kötüleri de Stone’un kitabında kendine yer buldu. Stone isim vermeden anlattığı olayda, bir yapımcının filmini kurtarabilmek için kameralar önünde rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesini istediğini söyledi.

Stone, “Beni ofisine götürdü ve rol arkadaşımla gerçekten birlikte olmamı istedi. Ekran önündeki kimya için bunun gerekli olduğunu söyledi” dedi.

‘BENİM İŞİM ROL YAPMAK’



Söz konusu oyuncunun adını da vermekten kaçınan Stone, “Tek bir sahneyi bile beceremiyordu. Onunla birlikte olursam iyi bir aktör mü olacaktı? Kimse yatakta o kadar iyi değildir. Yetenekli ve sahnedeki repliklerini hatırlayabilecek birini seçeceklerini sanmıştım. Eğer onunla birlikte olmak istiyorlarsa kendileri olabilirdi. Benim işim rol yapmaktı ve bunu yaptım” dedi.

New York Post’un haberine göre Stone isim vermekten kaçınsa da, filmin 1993 yapımı Sliver ve yapımcının da Robert Evans olduğu iddia ediliyor.

The Beauty of Living Twice’ın 30 Mart’ta okuyucuyla buluşması bekleniyor.