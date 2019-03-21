Sinan Akçıl: Kölelik sözleşmesi dayattılar

Müzik şirketiyle yaptığı sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla hakkında açılan davada konuşan besteci ve müzisyen Sinan Akçıl, "Bir Türk besteci olarak benim önümü tıkamak istediler. Bir kölelik sözleşmesiyle karşı karşıya kaldım. Şu an çok daha huzurlu bir şekilde bestelerimi üretiyorum" dedi.

Universal Müzik Taksim Edisyon A.Ş., ünlü besteci ve müzisyen Sinan Akçıl’ın sözleşmeyi haksız yere feshettiği gerekçesiyle hakkında 121 bin 207 liralık avans alacağı ile belirsiz tazminat davası açtı. Dava dilekçesindeki iddialara göre Sinan Akçıl ile edisyon şirketi Universal Müzik arasında 23 Eylül 2011 tarihinde 7 yıl süreyle bir “Edisyon Sözleşmesi” imzalandı. Ek sözleşmeyle taraflar arasındaki edisyon sözleşmesinin süresi 23 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ancak sözleşmenin bitmesine daha 5 yıl varken Sinan Akçıl edisyon şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Edisyon şirketinin avukatı da haksız yere sözleşmeyi fesheden ve halen sözleşmenin devam ettiği gerekçesiyle belirsiz tazminat davası ile 121 bin 207 liralık zararının karşılanması için dava açtı.

“ÖNÜMÜ TIKAMAK İSTEDİLER”

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılan Akçıl, sözleşmeyi niçin feshettiğini anlattı. Akçıl, “Bu bir edisyon şirketi davası. Sözleşme kurallarını yerine getirmediler. Bir finans şirketi gibi davrandılar. Bana söz verilen pazarlamayı gerçekleştirmediler. Bir Türk besteci olarak benim önümü tıkamak istediler. Ben de Türk bir şirketle anlaştım. Şu anda da çok daha huzurlu bir üretim yapıyorum. Ruh olarak önümü kesmek istediler. Ben bir kölelik sözleşmesiyle karşı karşıya kaldım. Bu sözleşme adeta bir kölelik sözleşmesini andırıyor. Sözleşme uyarınca davacı müzik şirketi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi. Benim önümü, sanatsal faaliyetlerimi kısıtlayan, bir uygulama oldu. Davanın reddini talep ediyorum” dedi.



“TÜRK EDİSYON TARİHİNDE İLK OLACAK”

Davadan lehine sonuçlanması durumunda Türk edisyon tarihinde ilk olacağını belirten Sinan Akçıl, “Eğer ki buradan benim lehime bir karar çıkarsa Türk edisyon tarihinde benim üzerimden tüm genç sanatçılara örnek olacağını düşünüyorum. Bu tarz şirketler bizim önümüzü sekteye uğratıyor. Tarihi ve emsali bir karar olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“BESTELERİMİN HANGİ SANATÇIYA VERİLECEĞİNİ ONLAR BELİRLEDİ”

Akçıl duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “Bu bir telif hakları davasıdır. Türk eser sahiplerinin haklarının bir kölelik sözleşmesiyle Amerika menşeli bir şirketin suistimal etmesi üzerine açılmış bir dava. Bana verilen sözler tutulmadı. Yaptığım besteler ancak onların belirlediği sanatçılara verildi. Bu kölelik dayatmasını kabul etmedim. Türk adaleti lehimize bir karar verirse tüm besteciler ve üreten herkes adına yerinde bir zafer elde etmiş olacağız.” diye konuştu.