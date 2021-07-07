Sinema dünyasının kalbi Cannes’da atıyor: 74. Cannes Film Festivali başladı

74. Cannes Film Festivali, 6 Temmuz Salı günü başladı. Geçtiğimiz yıl corona virüsü nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl mayıs ayı yerine temmuzda gerçekleşebildi. Fransa’nın haziran ayında corona virüsüne karşı sokağa çıkma yasağını kaldırılmasının ardından, katı sosyal mesafe ve enfeksiyon kontrol kuralları altında da olsa festival başladı.

Organizatörler, festival alanının yakınında bir aşılama alanı ve bir test merkezi kurdular. Fransa’da açık havada maske takmak artık zorunlu olmasa da, festival katılımcılarının hala kapalı alanlarda maske takmaları gerekiyor.

Festivalin ilk gününden dikkat çeken kareler…

JÜRİ BAŞKANI: SPIKE LEE

ABD’li yönetmen Spike Lee, Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını yapan ilk AfroAmerikalı oldu. Lee, Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent ve Fransız pop yıldızı Mylene Farmer dahil olmak üzere çoğunluğu kadınlardan oluşan sekiz kişilik bir jüriye başkanlık ediyor.

Lee, Cannes’ın müdavimlerinden biri hatta son filmi “BlacKkKlansman” 2018’de Cannes Grand Prix’sini kazanmıştı.

JÜRİDE KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

Bu yıl Cannes Film Festivali jürisinde kadınlar erkeklerden daha fazla, ancak Fransız aktris Melanie Laurent dahil üyelerin pek çoğu, kadın temsilinin sinema endüstrisinde artık haber değeri taşımadığı bir zamanın hayalini kurduklarını söyledi.

Adam Driver ve Marion Cotillard’ın başrollerini paylaştığı müzikal, Cannes Film Festivali’ni başlattı. Fransız yönetmen Leos Carax’ın yönettiği etkileyici ve son derece teatral “Annette”, 2020’de COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmiş ve Cannes’ı beklemişti.

Oscar ödüllü aktris Marion Cotillard da parıldayan gümüş bir Chanel elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi.

KIRMIZI HALIDA OYUNCULARDAN ROL ÇALDI

Annette’in galası için kırmızı halıya çıkan konuklardan biri verdiği pozla oyunculardan âdeta rol çaldı. Altın varak desenli krem pilili etek giyen kadın, sol kolunu başının arkasına koyarak poz verdi ve bluzu yükselerek göğüslerinin tam olarak görünmesine neden oldu.

ONUR ÖDÜLÜ JODIE FOSTER’A

Festival’de, Onursal Altın Palmiye Ödülü’nün Jodie Foster’a verileceği açıklandı. Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda, Alain Delon gibi sanatçıların onur konuğu olduğu listeye Foster da katıldı.

KIRMIZI HALIDAN ŞIK GÖRÜNTÜLER…

Fransız oyuncu Elsa Zylberstein kırmızı halıda…



Bella Hadid de festivali kaçırmayanlardan..



Carla Bruni-Sarkozy Annette filminin galası için kırmızı halıda poz veriyor.

Ünlü model Candice Susan Swanepoel de kırmızı halıdaydı.

Iris Berben, Andie MacDowell ve Helen Mirren kırmızı halıda birlikte poz veriyor.

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