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Cannes Film Festivali ertelendi

Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali, corona virüsü salgını nedeni ile Temmuz ayına ertelendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:52, 27/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Cannes Film Festivali ertelendi

Corona virüsü salgını nedeni ile dünyaca ünlü etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Organizatörler tarafından 11 ile 22 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenmesi planlanan Cannes Film Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle hazırlıkların zorlayıcı hale gelmesi sonucu ertelemesi bekleniyordu.

Organizatörler tarafından yapılan son açıklamada, dünyayı etkisi altın alan Covid-19 salgını nedeniyle festivalin Temmuz ayına ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, Festival’in 6 ile 17 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesinin planladığı belirtildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:20:03,