Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son videosunda sağlık sistemini eleştiren Hintli aktör COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Hintli aktör Rahul Vohra, eşinin yaptığı Instagram paylaşımında hastane bakımının eleştirdikten sadece bir gün sonra hayatını kaybetti. Vohra, aynı zamanda son Facebook gönderisinde Başbakan Modi'nin Facebook sayfasını etiketleyerek “Daha iyi muamele görseydim yaşardım” diye yazmıştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:21, 11/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Son videosunda sağlık sistemini eleştiren Hintli aktör COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Filmlerinin yanı sıra, Facebook ve YouTube’da yayınladığı kısa, komik videolarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Rahul Vohra, 35 yaşında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Karısı Jyoti Tiwari, Vohra’nın ölümünü bir Instagram gönderisinde doğruladı. Videoda, Vohra şimdiye kadar gördüğü tıbbi bakımı eleştirdi: “Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede ancak geliyorlar ve onların yokluğunda bir şekilde idare etmeniz gerekiyor.”


Tiwari Instagram gönderisinde hastaneyi eleştirerek “Rahul’um bizi terk etti, bunu herkes biliyor ama kimse bizi nasıl terk ettiğini bilmiyor” dedi.

Hindistan, daha bulaşıcı varyantların yayılmasıyla birlikte COVID-19 ile mücadele ediyor. Ülkede son olarak Cumartesi günü 4.000’den fazla ölümle yeni bir rekor kırıldı. Hastanelerdeki yatak ve tıbbi oksijen sıkıntısı hastaların boğularak yaşamlarını yitirmelerine neden oluyor.

Vohra, ölümünden hemen önce Facebook gönderisinde Başbakan Modi’nin Facebook sayfasını etiketleyerek “Daha iyi muamele görseydim yaşardım” diye yazdı.

İlginizi ÇekebilirHindistan'da Covid kabusu sürüyor: En yüksek seviyeye ulaştıHindistan'da Covid kabusu sürüyor: En yüksek seviyeye ulaştıİlginizi ÇekebilirHayatta kalma şansı yüzde 50... Hindistan'da coronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantarHayatta kalma şansı yüzde 50... Hindistan'da coronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantar
Başbakan Corona Cumartesi diyabet Dünya Facebook hastane Hindistan Instagram Ölüm patlama Sağlık YouTube
Yayınlanma Tarihi:12:10,