Son videosunda sağlık sistemini eleştiren Hintli aktör COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Filmlerinin yanı sıra, Facebook ve YouTube’da yayınladığı kısa, komik videolarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Rahul Vohra, 35 yaşında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Karısı Jyoti Tiwari, Vohra’nın ölümünü bir Instagram gönderisinde doğruladı. Videoda, Vohra şimdiye kadar gördüğü tıbbi bakımı eleştirdi: “Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede ancak geliyorlar ve onların yokluğunda bir şekilde idare etmeniz gerekiyor.”

Bu gönderiyi Instagram’da gör Jyoti Tiwari (@ijyotitiwari)’in paylaştığı bir gönderi



Tiwari Instagram gönderisinde hastaneyi eleştirerek “Rahul’um bizi terk etti, bunu herkes biliyor ama kimse bizi nasıl terk ettiğini bilmiyor” dedi.

Hindistan, daha bulaşıcı varyantların yayılmasıyla birlikte COVID-19 ile mücadele ediyor. Ülkede son olarak Cumartesi günü 4.000’den fazla ölümle yeni bir rekor kırıldı. Hastanelerdeki yatak ve tıbbi oksijen sıkıntısı hastaların boğularak yaşamlarını yitirmelerine neden oluyor.

Vohra, ölümünden hemen önce Facebook gönderisinde Başbakan Modi’nin Facebook sayfasını etiketleyerek “Daha iyi muamele görseydim yaşardım” diye yazdı.

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