Soner Arıca’dan “İçimde çok anarşist biri var” açıklaması

Soner Arıca, içinde anarşist bir yön olduğunu belirterek, "İşimle gündeme geleyim durumunu özel bir çaba olarak yapmadım. O kendi kendine gelişti. Tartışabileceğim entelektüel yaklaşımda az kişi görüyorum" dedi.

Başarılı yorumcu Soner Arıca, ekşisözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. YouTube’daki programda konuşan Arıca, 90’lı yıllardaki müzikle, bu zamanlardaki müzik arasındaki farkı şöyle açıkladı:

90’lı yıllarda hayat biraz daha sakindi. Biz ne ile meşgulsek onların tadını çıkara çıkara yaşıyorduk. Bir şarkının çıkacağı günü bekliyorduk. Şimdi her şeye çok kolay ulaşıldığı için o şeyler çok kıymetli gibi gelmiyor. Kolay ulaştığımız şeylerin kıymetini bilemeyiz. Aşk ilişkilerinde de geçerli. Hakkında hayal kurmadığınız, peşinden koşmadığınız, özlemediğiniz birinin kıymetini bilemezsiniz. Şarkılar da böyle. Bugün hepimiz kendimize bir kıyak yapmalıyız. O zamanı yaratmalıyız. Ne ile meşgulsek… Yemek yerken de… Sorun telaşta, yıllarla alakası yok.”



‘AŞK HİKAYELERİNİN KAHRAMANIYIM’

Rap müzikle alakalı iyi şeyler düşündüğünü söyleyen Arıca, “Rap hep vardı. Hep olacak da… Çok da doğru buluyorum içindeki anlatım şeklini. Benim ilgilendiğim alan pop müzik ve onun da daha çok aşktan kaynaklı hikayelerin kahramanıyım. Bunun da yara almayacağını düşünüyorum” dedi.

Bugüne kadar işiyle gündeme gelme konusuna dair de konuşan Arıca, “İçimde çok anarşist biri var. Stüdyoda şarkı yapayım, klip toplantısı derken… İşimle gündeme geleyim durumunu özel bir çaba olarak yapmadım. O kendi kendine gelişti. Tartışabileceğim entelektüel yaklaşımda az kişi görüyorum” ifadelerini kullandı.