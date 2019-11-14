Söz Vermiştin görücüye çıktı

Gösterime Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Mazlum Çimen, Saki Çimen ve film ekibiyle birlikte Kadir İnanır ve Jülide Kural, Mustafa Alabora, Yüksel Aksu, Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ, Pınar Altuğ Atacan, Zafer Algöz ve Lale Algöz, Ercan Kesal, Özgür Çevik, Volkan Severcan ile İştar Gökseven katıldı.

Baran Seyhan’ın senaryosuna imza atıp yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı “Söz Vermiştin”, yarın vizyona girecek.

FİLMİN KONUSU

Hayatın içinden, gerçek bir aşk hikâyesini beyaz perdeye taşıyan “Söz Vermiştin”, aşka bir ömür sahip çıkabilmeyi, O'nu yıllarca her gün yeniden sevebilmeyi anlatıyor. Filmde, müzik yapımcısı Nesim (Emre Karayel), okul orkestrasında gitar çalarken kendisinin gizli hayranı olduğunu sonradan öğrendiği Lilyan'la (Aslı Tandoğan) yıllar sonra yeniden karşılaşır. Bu tesadüfi karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim'in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.