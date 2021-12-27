Spider-Man gişede para bastı

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), vizyona girmesinden kısa bir süre sonra pazar günü gişelerde 1 milyar doları aştı.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle beraber durma noktasına gelen sinema endüstrisi hareketlenmeye başladı. Aşılama, gündelik hayatın yeniden canlanmasını sağlarken eğlence dünyası da çalışmalara başladı ve beyaz perdeye yeni filmler gelebildi.

Bunlardan biri de merakla beklenen Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok oldu. 2019’dan bu yana ilk kez bir film, endüstriye bir dönüm noktası yaşattı ve dünya çapında şu ana kadar 1,05 milyar dolar hasılat elde etti. Bu hedefe ulaşan son film, Aralık 2019’da vizyona giren “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” idi.

Sony Pictures Entertainment pazar günü yaptığı açıklamada, filmin Sony ve Disney’in Marvel Stüdyoları tarafından yapıldığını ve o zamandan beri Sony’nin ABD gişelerinde tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi haline geldiğini duyurdu.

Gişede milyar dolarlık başarıya bu şekilde hızlı ulaşan filmler, sırasıyla 5 gün ve 11 günle Marvel’in “Yenilmezler: Oyunun Sonu” (2019) ve “Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı” (2018) olmuştu.

Kıdemli medya analisti Paul Dergarabedian CNN Business’a verdiği demeçte, “Bunun temsil ettiği şey akıllara durgunluk veriyor” dedi.

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