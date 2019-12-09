Şu an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘şuan’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘şu an'dır.
ŞU AN NE DEMEK: Şimdiki zamanı bildiren, vurgulayan anlamındadır.
ŞU AN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şu an mı, şuan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şu an şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
şuan (Yanlış kullanım)
şu an (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Şu an sadece yatıp uyumak istiyorum.”