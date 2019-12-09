Şu an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘şuan’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Şu an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘şuan’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘şu an’dır. Şu an mı, şuan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘şu an'dır.

ŞU AN NE DEMEK: Şimdiki zamanı bildiren, vurgulayan anlamındadır.

ŞU AN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şu an mı, şuan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şu an şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

şuan (Yanlış kullanım)

şu an (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şu an sadece yatıp uyumak istiyorum.”