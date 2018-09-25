Bugüne dek 5 kıta, 100 ülkede, 300 turne ve 10 bin performans sergileyerek 65 milyon seyirciye ulaşan Gürcistan Milli Halk Dansları Topluluğu Georgian National Ballet Sukhishvili, Türkiye’ye geliyor.

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Sukhishvili, 19-20-21 Ekim tarihlerinde Bursa Merinos AKKM'de Bursalılarla buluşacak. Gürcistan'ın geleneksel folklor öğelerini modern bir koreografiyle harmanlayan grup, sahnede görsel bir şölene imza atacak. 2 saat süren gösteride Gürcü halkının mücadelesini, kahramanlık hikayelerini muhteşem kostümleri ve Gürcü halkını tasvir eden koreografisiyle seyirciyi etkisi altına alacak.

İlia Sukhishvili ve Nino Ramishvili tarafından 1945 yılında kurulan topluluk, yeni nesil dansçılar vasıtasıyla bir efsane oldu ve günümüze kadar geldi. Sukhishvili iki saatlik program süresince Gürcü ruhunu ve Kafkasya'yı yansıtan bir gösteri sunuyor.