Sümela Manastırı’na teleferik projesinde sona gelindi

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda süren restorasyon ve inşa edilmesi planlanan teleferik projesinde sona gelindi. Manastırın restorasyonun tamamlanması ve teleferik projesinin hayata geçirilmesi ile tarihi mekana yıldı 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen ‘yamaç ıslah çalışması’ tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Manastırın 25 Mayıs’ta ziyarete açılması planlanıyor.

TELEFERİK PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda, teleferik projesi için de proje hazırlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda olacak teleferik hattı yap, işlet, devret modeli ile hayata geçirecek. Projede 40 kişilik vagonların olacağı teleferik hattı kurulacak.(DHA)