Super Bowl’da Anadolu Ateşi yanacak

Dünyanın en önemli şovlarından birisi olan Super Bowl'da Türkiye'nin önde gelen dans topluluklarından Anadolu Ateşi de yer alacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi, dans tutkusunu dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine taşıyor. Dünyaca ünlü isim Jennifer Lopez’in sahne alacağını öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadığı Super Bowl’da Anadolu Ateşi de şovunu sergileyecek.

YILDIZLARIN SAHNESİNDE ATEŞİ YAKACAK

Anadolu Ateşi, ABD’de en çok izlenen spor organizasyonu olma özelliğine sahip Super Bowl'da maçtan önce, Madonna, Frank Sinatra, Joe Cocker gibi dünyaca ünlü yıldızların sahne aldığı Fillmore Miami Beach Tiyatrosu'nda sahne alacak. Ayrıca Super Bowl haftası boyunca, farklı mekanlarda Harry Styles ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahneye çıkacak.



Organizasyon bu yıl 2 Şubat'ta Miami'de gerçekleştirilecek.

Amerikan futbol ligi NFL'in şampiyonunun belirlendiği ve ABD'de sezonun en çok izlenen spor organizasyonu olan Super Bowl, bu yıl Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

JENNIFER LOPEZ MUTLULUKTAN AĞLAMIŞTI

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Super Bowl'un devre arasında Shakira ile birlikte sahneye çıkacak. Ünlü ismin Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl'un devre arasında sahneye çıkacağını duyduğu anda mutluluktan ağladığı söylenmişti.