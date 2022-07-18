Sylvester Stallone, Rocky yapımcısına seslendi: “Çocuklarıma Rocky’den bir şey bırakmak istiyorum”

Sylvester Stallone, Rocky ve Creed yapımcısı Irwin Winkler'a karşı, haklarını alamadığını ima eden sözler sarf etti. Ünlü oyuncu, 93 yaşındaki yapımcıdan adil bir jest çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rocky serisiyle bir dönem fırtınalar estiren Sylvester Stallone, sosyal medyadaki son paylaşımında ünlü yapımcı Irwin Winkler’a seslendi. Stallone, Winkler’ın bir resmini ekleyerek şu satırlara yer verdi:

“Ülkenin en iyilerinden birinin büyük Rocky ve Creed yapımcısı Irwin Winkler’in çok gurur verici bir portresi. Irwin’in 47 yıldan fazla bir süredir Rocky’yi ve şimdi de Creed’i kontrol etmesinden sonra, haklarını çocuklarına devretmeden önce en azından bir kısmı için haklarımı geri almak istiyorum. Bu 93 yaşındaki beyefendiden adil bir jest olur mu?”

Stallone, son yıllarda sık sık, rol aldığı Rocky gibi popüler film serileri üzerinde sahiplik eksikliği nedeniyle hayal kırıklıklarını dile getirmeye başladı. Stallone son Instagram gönderisinde de “Bu, ruhumu kemiren acı verici bir konu, çünkü çocuklarıma Rocky’den bir şeyler bırakmak istedim. Yine de vefalı hayranlardan her zaman harika şeyler duymak harika…” diye yazıyor.

2019’daki Variety’nin haberine göre; Winkler, Stallone’nin franchise’daki hissesinden memnun olmadığını öğrendiğinde şaşırdığını, kâr katılımı ve peşin ücretlerle on milyonlarca dolar aldığını söyledi. Bir kaynak, Stallone’nin hem “Creed” hem de 2018 devam filmi için 10 milyon dolardan fazla kazandığını belirtti; Stallone her ikisinde de rol aldı ve yapımcılığını üstlendi.

Stallone, 2019’da Variety ile ölümünden sonra çocuklarına bırakılabilecek bir tür yıllık gelir istediğini paylaşarak, “Rocky’nin sıfır sahibiyim. Asla olmaması şok ediciydi, ama bana ‘Hey, paranı aldın, peki neden şikayet ediyorsun?’ denildi. Öfkelendim.”

1976 yapımı filmle, en iyi erkek oyuncu ve en iyi orijinal senaryo dalında Oscar adaylığı kazanan Stallone tarafından tasarlandı, yazıldı ve oynandı. “Rocky” 49. Akademi Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen ve film kurgusu dalında heykelcikleri evine götürdü.

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