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Tam sayı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tam sayı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Tam sayı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tam sayı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘tam sayı’dır. Tam sayı mı, tamsayı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 5 Eylül 2019 - 08:47

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tam sayı'dır.

TAM SAYI NE DEMEK:

1- Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı, adedimürettep.

2- Kesirsiz sayı, adedimürettep.

TAM SAYI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “tam sayı mı, tamsayı mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tam sayı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

tamsayı (Yanlış kullanım)
tam sayı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Matematik dersinde tam sayıları öğrendik.”

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