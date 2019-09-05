Tam sayı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tam sayı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tam sayı'dır.
TAM SAYI NE DEMEK:
1- Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı, adedimürettep.
2- Kesirsiz sayı, adedimürettep.
TAM SAYI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “tam sayı mı, tamsayı mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tam sayı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
tamsayı (Yanlış kullanım)
tam sayı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Matematik dersinde tam sayıları öğrendik.”