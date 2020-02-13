Tamer Deniz’den ‘Sevgililer Günü’ hediyesi

Tamer Deniz’in yeni şarkısının söz ve müziği Nezih Üçler’e ait. Şarkının düzenlemesini Celil Yavuz yaptı. Bu sene içinde yayınlanması planlanan 4 şarkıdan biri olan “Neden Yoksun Yanımda” tüm dijital platformlarda yerini aldı.

İstanbul’da çekilen klibin yönetmenliğini ise İrem Haykır üstlendi.

TAMER DENİZ KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu olan Tamer Deniz, “Popstar Alaturka” ve “Popstar Alaturka Best Of” yarışmasının her ikisinde de finale kalıp 2. oldu. “O Ses Türkiye” yarışmasında Ebru Gündeş'in takımında yer alan Tamer Deniz, sesi ve yorumuyla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı.

İlk albümünü 2008 yılında çıkaran sanatçı şimdi yepyeni şarkılarıyla müzik piyasasına dönüş yapmaya hazırlanan Tamer Deniz, hala Bursa'da yaşıyor ve birçok ilde de sahne programları yapıyor.