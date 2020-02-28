‘Tarihe yön veren bir kadını oynamak isterim’

Zümrüdüanka dizisinin Zümrüt’ü Ceren Yılmaz, SÖZCÜ’ye konuştu: Genç oyuncu, “Zümrüt karakteri; fedakar, asil, gururlu, hümanist, güçlü, dürüst bir kadın. Her oyuncunun oynamaktan gurur duyacağı bir karakter. Zümrüt ile ortak yanlarımız çok...” dedi.

Daha önce Filinta ve Deli Gönül dizilerinde izlediğimiz, geçen yıl Üç Harfliler Adak filminde oynayan Ceren Yılmaz (30), Fox'ta yayınlanan Zümrüdüanka dizisindeki Zümrüt karakteriyle milyonların sevgilisi oldu. Yılmaz'la Kapadokya'da çekilen diziyi konuştuk.

– Zümrüt, eski Türk filmlerindeki ‘esas kız' karakterlerine benzetiliyor…

Çok doğru. Zümrüt karakteriyle ilgili bu kadar heyecanlanmama sebep olan şey bu oldu zaten. Türk sinemasının o ünlü yıldızlarını ve filmlerini izleyerek büyüdüm. Hangi oyuncu onlar gibi güzel anılmak istemez ki…

– Zümrüt Kuloğlu karakterini bize anlatır mısınız?

Zümrüt karakteri; fedakar, asil, gururlu, hümanist, güçlü, dürüst bir kadın. Her oyuncunun oynamaktan gurur duyacağı bir karakter.

STATÜYE ÖNEM VERMEM

– Rol için nasıl bir hazırlık yaptınız?

Zümrüt, sosyolojik yapısı gereğiyle benden çok uzak fakat karakter yapısı gereğiyle bana çok yakın. Dolayısıyla role hazırlık yaparken sosyolojik açıdan fazlasıyla incelemem gerekiyordu. Normal hayatımda psikoloji okumayı sevdiğim için empati yeteneğimin yüksek olduğunu düşünüyorum ve bu işimi daha da kolaylaştırdı.

– Var mı ortak yanlarınız?

Zümrüt ile ortak yanlarımız çok. Ben de onun gibi fedakar bir insanım. Mesela statüye önem vermem, herkes eşittir benim için. Sette yönetmenle herhangi bir çalışan arasında fark yoktur benim gözümde. Zümrüt de böyle bir karakter.

– Günümüzde Zümrüt gibi kızların sayısı çok mu size göre?

Belki İstanbul gibi şehirlerde az olabilirler, anlayabiliyorum. Hayat şartları zorlaştıkça, insanların geçim sıkıntısı arttıkça, çevreleri kötüleştikçe karakterleri de yavaş yavaş dönüşüme değişime uğruyor. Mesela ben Samsunluyum. Samsun gibi daha küçük şehirlerde Zümrüt gibi çok genç kadınımız var ve ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bizim toplumumuzun Zümrüt'leriyle inanılmaz zengin olduğuna inanıyorum.

– Oynamak istediğiniz bir rol var mı?

Bir dönem filminde, ülkenin gidişatını değiştiren, tarihe yön veren bir kadını oynamak isterim.

“FATMA GİRİK'E BENZETİYORLAR”

Ceren Yılmaz, “Beni Fatma Girik'e benzetiyorlar. Bu inanılmaz mutluluk veriyor bana” dedi.