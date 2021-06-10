Tarihi çiniler Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Selçuklu Dönemi'nde dört kollu, sekiz köşeli, yıldız formlu olarak örneklerine rastlanan ve Konya kökenli olduğu değerlendirilen çini pano ile 16. yüzyıla ait Adana Ulu Cami çinilerinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren bir müzayede evinde satışa sunulan ve Türkiye kökenli olduğu tespit edilen tarihi eserlerin, yapılan girişimlerin olumlu neticelenmesinin ardından diplomatik kargo ile Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Eserler, Ankara Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.