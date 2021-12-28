Tarihi su terazisi harap durumda

120 yıl önce 2. Abdulhamit tarafından şehre su taşıması için yaptırılan Hamidiye Su Terazisi günümüzde harap durumda.

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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde İSKİ mülkiyetindeki Hamidiye Su Terazisi’nin durumu tarihçilerin tepkisine neden oldu. 1899-1902 yılları arasında 2. Abdulhamit’in yaptırdığı Hamidiye Su Terazisi’nin üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Sanayi içerisinde yer alan su terazisi hem motosikletler hem de otomobillerin park alanı içerisinde kaldı.

Tarihi yapının gün yüzüne çıkartılmasını isteyen tarihçi Zafer Bilgi, ilgili kurumların restorasyon çalışması başlatması gerektiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise Hamidiye Su Terazisi’nin restorasyonunun 2022 yılı yatırım sıralamasına girdiği belirtildi.

“KORUNMASI GEREKİYOR”

Tarihçi Zafer Bilgi , “Sultan 2. Abdülhamit gençliğinden beri, ‘acaba Kemerburgaz’dan çıkan suyu şehrin merkezine nasıl getirebilirim’ diye dertleniyor ve Kemerburgaz’daki suyu Kağıthane üzerinden şehrin içerisine nasıl getirebilirim diye birtakım ana halterin kenarlarına su terazileri kuruyor. O su terazilerinden bir tanesi de işte bu bahse konu olan Hamidiye Su Terazisi. Kağıthane de şehrin dışında bir nokta ve Levent taraflarına doğru suyu dağıtma amaçlı böyle birtakım teraziler yapılıyor. Bu tarz su terazilerinin korunması gerekiyor. Restore edilmiş ancak bu restorasyon yetmiyor. Etrafını koruma altına alınıp bir şekilde müze şekilde gençlere veya ilgili kesime tanıtılması gerekir” dedi.

İSTANBUL’DA 86 SU TERAZİSİ VAR

Geçmişte çeşme, sebil, cami ve hamamlara gerekli suyu sağlayan, su yollarında basıncı ayarlayan ve suları ölçerek dağıtan su terazileri, sayıları azalarak günümüze ulaşan yapılardır.

Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul gene­linde 86 adet su terazisi tespit edildi. Bunlardan 62 adedi Avrupa Yakası’nda, 24 adedi ise Anadolu Yakası’nda bulunuyor. İlçelere göre dağılımına bakıldığında ise yoğun­luğun Fatih ve Sarıyer ilçelerinde olduğu belirtiliyor. (DHA)

