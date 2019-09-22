Tarkan’dan iklim uyarısı: Uyan!

Tarkan, önceki gece başladığı Açıkhava maratonunun ikinci gecesinde de izleyenleri mest etti. Kıpır kıpır şarkıları ve enerjik sahne performansı ile yerinde duramayan Tarkan, konserin açılışını iklim krizine değindiği "Uyan" eseri ile yaptı.

Megastar Tarkan'ın Harbiye Açıkhava konser serisinin ikinci gecesinde de ilgi büyüktü. Konsere eski ve yeni şarkılarından görüntülerle hazırlanan ve dev ekranlarda yayınlanan bir video ile başlayan Tarkan, devamında ise “Yolla” şarkısı ile konsere haraketli bir giriş yaptı. İzleyicilerin ilk geceden itibaren büyük ilgi gösterdiği konserde Megastar, eski ve yeni şarkılarının yer aldığı 22 parçadan oluşan repertuvar ile sevenlerine enerjisi her dakika yükselen unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Doğaya verdiği destekle her zaman kitlelere öncülük eden Tarkan, Harbiye Konseri'nde de bu konuyu es geçmedi. Konserin ikinci yarısına son günlerin en dikkat çeken konusu olan İklim krizine farkındalık yaratmak üzere kendi sesiyle hazırlanan video ile giriş yaptı. İzleyenler videoda “Uyan” şarkısının “Yerimiz yurdumuz toprağımız yok oluyor ebediyen. Evimiz, yuvamız, biricik ocağımız gidiyor elden. Uyan! Uyan! Uyan! Uyan! Koy elini kalbine geç olmadan. Bu yolun sonu yokuştur deme, dağları aşarız eğer inanırsan” sözlerini Tarkan'ın şiir yorumuyla dinledi.

Tarkan, binlerce kişinin tek bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecenin devamında klasik gitar eşliğinde “Yandım”, “Unutmamalı”, “Ay” gibi şarkılarını akustik olarak seslendirdi. Ayrıca Tarkan'ın Açıkhava için özel olarak hazırladığı ve sözleri Nazan Öncel'e ait “Yalnızlar Treni” şarkısı da ikinci bölümün sürprizlerinden biriydi.

Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava maratonun ikinci gecesinde sahneye Gülnur Güneş imzalı üç farklı kostümle çıktı.

Altı konserlik Açıkhava maratonunun ilk gecesinde Megastar'ı dinlemeye gelenler arasında Fulya Terim, Nur Fettahoğlu ve Aslı Ekşioğlu gibi ünlü isimler de vardı.

Tarkan, 23, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde de Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan “Tarkan Konserleri” ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşacak.