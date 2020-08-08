Tekno gecesi için geri sayım

Tekno denince akla ilk gelen record labellar listesinin en başında yer alan Drumcode DJ ve prodüktörlerinin sahnede olacağı TechnoWeen 31 Ekim akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Saat 22:00’de başlayacak gecede; Türkiye'de büyük bir dinleyici kitlesine sahip Zurih çıkışlı Lilly Palmer, dark ve melodik sound'u ile son zamanlarda büyük çıkış yakalayan Techno muzigin Avrupa başkenti olarak kabul edilen Berlin çıkışlı Thomas Schumacher’in yanı sıra, İstanbullu müzik severler ile ilk kez buluşacak olan Drumcode’un temel taşlarından İtalyan prodüktör Sasha Carassi ve Mark Reeve’e yerli sahnenin parlayan yıldızları Sezer Uysal ve Suit&Panda eşlik edecek. Sadece VIP bilet sahiplerinin katılabileceği after party ise sabah 06:00 ile 10:00 arasında backstage artist lounge'da gerçekleşecek.

Farklı sahne şovlarının ve geceye özel görsel efektlerin damga vuracağı etkinliğe katılanlar gecede düzenlenecek olan kostüm yarışmasıyla after party'ye VIP bilet ve para ödülü gibi hediyeleri kazanma fırsatı yakalamış olacaklar.

Marginal Events tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan TechnoWeen gecesinin sınırlı sayıdaki erken dönem biletleri BuGece.co’da satışa çıktı.