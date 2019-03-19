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This is Us uyarlamasında eşcinsel ve şişman karakterler kayboldu!
This is Us uyarlamasında eşcinsel ve şişman karakterler kayboldu!
This is Us dizisinin Türkiye uyarlaması Bir Aile Hikayesi'nde eşcinsel ve şişman karakterlerin olmaması dikkat çekti.
Kültür Sanat 19 Mart 2019 - 13:40

ABD’de yayınlanan This is Us dizisinin Türkiye uyarlaması Bir Aile Hikayesi’nde karakter kıyımına gidildi. Gzone’un haberine göre, Mart başında Fox TV ekranlarından yayınlanmaya başlanan dizide eşcinsel karakter yer almadı. Dizinin orijinal versiyonunda yer alan ve eşcinsel olan “William” karakteri Bir Aile Hikayesi’nde heteroseksüel olarak görülüyor.

Dizinin orijinalinde Ron Cephas Jones'un (sağda) canlandırdığı eşcinsel karakter William, Bir Aile Hikayesi'nde Ali Seçkiner Alıcı tarafından canlandırılıyor. 

DAHA ÖNCE DE EŞCİNSELLER SİLİNDİ

Ayrıca dizinin orijinalinde iki şişman karakterin aşkı anlatılıyor ve toplumdan dışlanan iki kişinin birbirleri ile olan ilişkileri irdeleniyordu. Dizinin orijinalinde Chris Sullivan tarafından canlandırılan Toby isimli karakter Türkiye uyarlamasında Alper Saldıran tarafından Erdem ismiyle canlandırılıyor. Erdem ise orijinal versiyondaki gibi şişman değil, oldukça fit.

Medyapım, aynı hareketi “Shameless”in Türkiye versiyonu “Bizim Hikaye” ve “Desperate Houseviwes”ın Türkiye versiyonu “Umutsuz Ev Kadınları”nda da yapmış, eşcinsel karakterlerin yönelimini buharlaştırarak Türkiye'ye uyarlamıştı.

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