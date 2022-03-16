TikTok Cannes Film Festivali’ne resmi sponsor oldu

Sosyal medya platformu TikTok ve prestijli imajıyla tanınan Cannes Film Festivali güçlerini birleştirdi. Tiktok, artık Cannes Film Festivali'nin resmi sponsoru...

Sozcu.com.tr

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Avrupa Sineması’nın önemli temsillerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu sene yeniliğe gidiyor. İlgi kaybettiğini düşünen ve dikkatleri tekrar üzerine çekmek isteyen festival ekibi, TikTok’la yeni bir iş birliğine başladı.

Bu sene 17 Mayıs’ta başlayacak festivalde, TikTok, kullanıcılarına kulisten, kırmızı halıdan ya da törenden röportajlar ve özel içerikler sunacak. İş birliğiyle ilgili konuşan TikTok Avrupa Genel Müdürü Rich Waterworth, “Cannes Film Festivali’ne resmi sponsor olmaktan ötürü onur duyuyoruz. TikTok, video ve sinema sevgisiyle beraber ilham almaya, hareket etmeye ve eğlenmeye devam ederken topluluğumuza da daha yaratıcı olanaklar sunmayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

TIKTOK KISA FİLMLERİ CANNES’DA

Bu sene iş birliğinin bir meyvesi olarak TikTok üzerinden kısa film yarışması da düzenlenecek. #TikTokShortFilm, 30 saniye ile 3 dakika arasında değişen dikey kısa filmlerden oluşacak. Ön elemeden geçen filmlere, Cannes’da, festivalin direktörü Thierry Fremaux’nun da katılacağı bir etkinlikte üç ödül verilecek.

Bu sene, 75. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali yıllardır devam eden katı kurallarıyla biliniyordu. Birkaç yıl önce kırmızı halıda selfie çekmeyi bile yasaklamış olan festivalin, sıkı yapısını artık hızlıca terk ettiği görülüyor.

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