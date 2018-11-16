Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Time, 2018’in en iyi dizi ve filmlerini seçti
Time, 2018’in en iyi dizi ve filmlerini seçti
ABD menşeli Time dergisi, 2018’in en iyi 10 dizi ve filmini belirledi.
Kültür Sanat 16 Kasım 2018 - 16:09

Yılın en iyi 10 filmini Time’ın yazarı Stephanie Zacharek belirledi. Judy Berman ise yılın en iyi dizilerini Time için seçti. Yılın en iyi filmi Roma olarak belirlenirken, en iyi dizi kategorisinde zirvede ‘Killing Eve’ yer alıyor.

EN İYİ 10 FİLM:

1. Roma

roma-afis
2. Won't You Be My Neighbor?

basliksiz-4
3. First Reformed

4219355-jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx
4. Eighth Grade

eightht
5. The Favourite

the-favourite
6. Can You Ever Forgive Me?

can-you-ever-forgive-me
7. A Star Is Born

a-star-is-born
8. If Beale Street Could Talk

if-beale-street-could-talk
9. Bohemian Rhapsody

bohemian-rhapsody
10. Paddington 2

paddington-2
EN İYİ 10 DİZİ

1. Killing Eve

killing-eve
2. Sharp Objects

sharp-objects
3. Atlanta

atlanta
4. Patrick Melrose

patrick-melrose
5. The Good Place

the-good-place
6. Terrace House: Opening New Doors

terrace-house-opening-new-doors
7. Claws

claws
8. My Brilliant Friend

my-brilliant-friend
9. Homecoming

homecoming
10. Pose

pose

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler