Time, 2018’in en iyi dizi ve filmlerini seçti

Yılın en iyi 10 filmini Time’ın yazarı Stephanie Zacharek belirledi. Judy Berman ise yılın en iyi dizilerini Time için seçti. Yılın en iyi filmi Roma olarak belirlenirken, en iyi dizi kategorisinde zirvede ‘Killing Eve’ yer alıyor.

EN İYİ 10 FİLM:

1. Roma



2. Won't You Be My Neighbor?



3. First Reformed



4. Eighth Grade



5. The Favourite



6. Can You Ever Forgive Me?



7. A Star Is Born



8. If Beale Street Could Talk



9. Bohemian Rhapsody



10. Paddington 2



EN İYİ 10 DİZİ



1. Killing Eve



2. Sharp Objects



3. Atlanta



4. Patrick Melrose



5. The Good Place



6. Terrace House: Opening New Doors



7. Claws



8. My Brilliant Friend



9. Homecoming



10. Pose