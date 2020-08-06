Tiyatrocu Tuna Arman’dan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’e: “Bu ucuzluklara prim verenlere yazıklar olsun!”

Usta tiyatrocu, sosyal medyada ünlenen ve kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle tepki çekmeyi sürdüren Murat Övüç hakkında "Bu ucuzluklara prim verenlere yazıklar olsun" dedi.

Daha önce kadınlar hakkında söyledikleriyle, son olarak da Yeşim Salkım’a ettiği çirkin küfürle gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’e bir tepki de usta tiyatrocu Tuna Arman’dan geldi.

’35 SENEME YAZIK’

Arman, Murat Övüç’ün bir plajdaki görüntülerini paylaşarak, şöyle dedi:

“Yazık yazık 35 seneme yazık. Tiyatroda televizyonda 35 yıl emek verdim. Bu ucuzluklara prim verenlere yazıklar olsun. İnternet fenomeni denen tiplere reklam verenlere yazıklar olsun. Pislikleri adam edenlere yazıklar olsun.”



