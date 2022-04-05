Tuhaf olay: “Heath Ledger yaşıyor” diyen adama uzaklaştırma emri

28 yaşında hayatını kaybeden aktör Heath Ledger'la ilgili hayli ilginç bir olay yaşandı. Ledger'ın yaşadığını iddia eden bir adam, No Doubt'ın basçısının kapısına dayandı.

Sozcu.com.tr

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TMZ’nin paylaştığı habere göre, No Doubt grubunun basçısı Tony Kanal, Heath Ledger’ın ölmediğine ve hala o evde yaşadığına inanıp mülküne izinsiz girmeye çalışan bir adam hakkında uzaklaştırma emri çıkarttı.

51 yaşındaki İngiliz müzisyen Kanal, Los Angeles bölgesindeki evine son birkaç aydır ziyaretlerde bulunarak ailesini korkuttuğunu iddia ettiği George Leonardopoulos adında bir adam hakkında uzaklaştırma emrine başvurdu.

“GARAJA GİRİP UYANDIRMAMA İZİN VERİN”

Tuhaf olayla ilgili en endişe verici durumlardan biri de, Leonardopoulos’un ön kapıya kadar gelip Kanal’ın karısı Erin Lokitz’e eskiden mülkün eski sahibi aktör Heath Ledger ile birlikte yaşadığını söylemesi olarak paylaşıldı.



Tony Kanal, evi 2005 yılında Heath Ledger’dan satın aldığını belirtiyor. İlginç iddianın sahibi Leonardopoulos ise bir süre o evde yaşadığını ve 2008 yılında hayatını kaybeden Avustralyalı aktörün de hala orada olduğunu söylüyor.

Hatta Leonardopoulos, Ledger’ı “uyandırmak” için garaja girmesi gerektiğini söyleyerek şaşırttı. Habere göre, Tony Kanal ve ailesine, “sizin için neyin iyi olduğunu biliyorsanız, beni içeri alırsınız” tehdidinde de bulundu.



Joker rolüyle Oscar ödülü kazanan aktör Heath Ledger, 22 Ocak 2008’de 28 yaşında ölü bulundu ve otopsi sonucunda birçok farklı ilacın birleşik etkileriyle akut zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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