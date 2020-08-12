Türk piyanistten dünya rekoru

Etkileşimli dinleti düzeninde gerçekleşen etkinlikler, nitelikli müziği çocuklarımıza tanıtmak, sevdirmek ve yetenekli çocuklarımızın sanatçı olma yolunda önlerini açabilmeyi hedefliyor.

Proje sahibi Ozan Çoban; “Nitelikli müziğe karşı farkındalık oluşmasının bir lüks değil bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Müzik, tiyatro, kitap ve satranç her ne kadar birer hobi gibi görünseler de, düşünme mekanizmalarımızın sağlıklı çalışmasına katkıda bulunan gereklilikler. En geniş turnemiz olan ‘Türkiye TEGV’ turnemizin ana sponsoru Garanti BBVA’ya teşekkürü borç bilirim. Binlerce çocuğumuza ulaşmamızda rolü büyük olan TEGV başta olmak üzere, Eçev, Kazımkarabekir Vakfı, Çydd, Açev, Tömer gibi değerli işbirlikçilerimiz, takım arkadaşlarımız oldu. Emektar öğretmenlerimiz ve duyarlı okul yönetimleri projeyi hassasiyetle karşıladılar ve bizlere kapılarını açtılar. Emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum” dedi.

YOLCULUK SÜRECEK

Avukat Hakan Yazıcı’yı da anan Çoban, şöyle söyledi:

“Müzikli Söyleşilerin son 4 yıldır her adımında maddi manevi yanımızda olan Av. Hakan Yazıcı’ya yönelik söylemek istediklerim ise teşekkürün çok ötesine geçiyor. Kendisi benim için yalnızca sanatsever bir sponsor/destekçi değil, manen ve fikren de artık bu projenin ortağıdır. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak üzere çıktığımız bu yolculuğu, hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.”