Türkiye’nin en büyük müzikali sahneye çıkıyor

Müjdat Gezen, 2019-2020 sezonunda Pera Müzikali ile izleyicilerin karşısında olacak. Duayen tiyatrocunun yazdığı, yönettiği ve rol aldığı oyunda Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melike Demirağ, Melihat Gülses, Sevcan Orhan, Barış Taşkın gibi usta isimler de yer alacak. Seyircisiyle TİM Show Center'da buluşacak olan müzikal, 1453'ten 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak. Pera Müzikali, bugün basına tanıtıldı.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal'ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alacak.

Müzikal ile ilgili açıklama yapan Gezen, “Şu zamana kadar yapılmış en kalabalık müzikal. Yaklaşık 117 kişiyle oynanmış, aşırı kalabalık, profesyoneller ve amatörlerle yoğurulmuş zor bir iş oldu. Çocuklar çok disiplinli. İyi olacak inşallah. Çok heyecanlıyım. Heyecansız bir iş olmaz zaten, heyecan olacak ki bu iş olsun, ama korku değildir o. Tatlı bir heyecan. Şansı bol olsun, seyircimiz bizi yalnız bırakmasın” dedi.

USTA İSMİN DUYGUSAL ANLARI

Gezen sahneden konuşması sırasında eski günleri hatırlayarak “Eskiden yokluktan simit yediğimiz günler geldi aklıma, o zamanlar yokluk vardı” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Ayşe Kırca ise ABD’de 4 yıl oyunculuk okuduğunu, ardından Türkiye’ye döndüğünü belirterek, “Sonra Müjdat hocamın yanına geldim. Onun sahnesinde oynamak benim için büyük bir onur. Oyunda Elena adında bir Rum karakterine can veriyorum. Dansçı başıyım, umarım beğenirsiniz. Amerika'da annem beni ilk izlemeye geldiğinde çok heyecanlanıyordum. Kalp krizi geçirecek kadar heyecanlı oluyordum. Kadın artık fenalık geçirecek. Ondan çok destek alıyorum, çok büyük faydası oluyor. Hedefim sadece ülkemizde değil tüm dünyada sanatımı gösterebilmek. Umarım bu olur. Babamı ve annemi de gururlandırırım” açıklamasını yaptı.

Oyun 3-17 ve 24 Kasım’da TİM Show Center’da sahnelenecek.