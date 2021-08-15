Türküler sayesinde kim olduğumuzu unutmadık

Gurbetçi ailenin gurbetçi sanatçısı Sevtap Sonu, yurtdışındaki hayatını Sözcü HaftaSonu’na anlattı. Almanya’da yaşayan Türkücü Sonu, “Gönlümün en kıymetli köşesinde Atatürk ve onun toplumumuza ve özellikle de kadınlara kattığı ayrıcalıklar var” dedi.

BAŞAK KAYA

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Sevtap Sonu, “Acı Vatan Almanya'' diye yola çıkıp gurbetçi olan ilk kuşak bir ailenin çocuğu… 34 yaşındaki Kahramanmaraşlı Sonu, türküleri ile sosyal medyada rekorlar kırıyor ve Türkiye'deki köklerini türküler sayesinde unutmadıklarını söylüyor. Sonu, SÖZCÜ HaftaSonu'na yurt dışında yetişen bir sanatçı olarak türkülerini ve kendisine nasıl yol gösterdiğini anlattı:

ERTAŞ'TAN DERS ALDI

“1987 doğumluyum. Almanya'nın Köln kentinde yaşıyorum. Çocuk yaştan itibaren türkü söylemeye başladım. Müzik bana genlerimden geçen güzel bir miras. Bağlamaya da 12 yaşında üstat sanatçı Neşet Ertaş'tan ders alarak başladım. Sabri Uysal, Murat Bahtiyar, Mustafa Onay, Serdar Yayla gibi ustalarla çalıştım. Köln Sanat Akademisi'nde eğitimime devam ettim. 16 yaşımda ilk kez sahneye çıktım. Ailemin benden tek isteği okulumu bitirmemdi ve ben de Köln Üniversitesi'nden mezun oldum…

GENETİĞİMİZDE VAR

Nesillerimizin doğduğu toprakların izlerini taşıyoruz. Bu izler arasında hüzünler ve dertler ağıtlarla, mutluluğumuz ise halayla dile geliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin yanınızda, gönlünüzde, bilincimizde taşıyabileceğiniz bir şey var ki o da sanat ve türküler. Bu topraklarda doğan, yaşanan her şey bu topraklardan süzülerek bizim kimliğimizi oluşturuyor. Dünyaya bakışımızı, beklentilerimizi etkiliyor. Atalarımızın tecrübeleri bizim genetiğimizde var. Bize miras kalan ezgilerle onların neler hissettiğini daha iyi anlıyoruz.

TÜRKÜLERİN TERCÜMANIYIM

Hayalim sevenlerimin yüreğinde kalıcı olmak. Bir gün yaşlanınca da ‘Sizlerle birlikte yaşlandım' diyebilmek. Yeni nesillere türkülerin tercümanlığını yapmaya talibim. Dünyaya açılmanın ve mutlu olmanın yolu insanın kendi kimliğini tanımasından geçiyor. Sabahat Akkiraz, Güler Duman, Servet Kocakaya, Kubat, Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Rahmetli Emre Saltık ve sayamadıklarım bu yolda çok emek verdi. Çok önemli bir mirası taşıyorlar…

BİR BAŞKADIR MEMLEKETİM

Gerçekten bir başkadır benim memleketim… Doğduğum toprakların özlemi hep var içimde. Bu özleme dayanmadığım için sürekli gidip geliyorum… Eminönü'nde balık ekmek yemek, Kız Kulesi'ne karşı çay içmek. Nasıl güzel bir keyiftir… Ama gönlümün en kıymetli köşesinde Atatürk ve onun toplumumuza ve özellikle de kadınlara kattığı ayrıcalıklar var. Aydınlanma yolunun ne kadar değerli olduğunu dışarıdan baktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Ülkemin bu zor süreci de atlatarak daha aydınlık bir geleceğe ulaşacağına inancım tam. Türkülerden asla vazgeçmeyin. Bize yol göstermeye, mirasımızı taşımamıza hep aracı olacaklar. Bizim özümüz, acımız, sevincimiz ve umudumuz türkülerdir.”

Ben bir yaralı ceylanım

İlk albümü ‘Yar Nerdesin' ile müzik dünyasına adım atan Sevtap Sonu, ‘Ben Bir Yaralı Ceylanım' türküsüyle sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ve klibi YouTube'da 2 milyon 628 bin kez izlendi. Sanatçı yeni türküsü ‘Yare Gidin Turnalar' ile de gözde oldu. Sonu, müzik platformlarında Akkiraz Müzik etiketiyle çıkan ‘Dillerdeki Türküler 2' albümüne de büyük emek verdi.