Uğur Yücel: “Gezegen yok oluyor, bu çağı nasıl izah edebilirim bilmiyorum”

Usta sanatçı Uğur Yücel, gezegenin yok olduğunu belirterek, "Bu çağı nasıl izah edebilirim bilemiyorum. tüm insanlığın doğaya ve hayata nasıl baktığını anlatması açısından Dipsiz Göl örneğine bakalım. Bugünün insanının hayata bakışını bu kadar güzel anlatan bir olay görmedim. Keşke gerçek değil de film olsaydı" dedi.

Son olarak Cinayet Süsü ile beyazperdede boy gösteren usta oyuncu Uğur Yücel, 20 yıl aradan sonra Azınlık’ta Kaldık isimli stand-up şovu ile sahnelere döndü. Independent Türkiye’ye konuşan Yücel, “Yaşanılan dönemi anlamaya aklım yetmiyor” dedi.

İşte, Yücel’in açıklamalarının satırbaşları:

“Gezegen yok oluyor. Bu çağı nasıl izah edebilirim bilemiyorum. Çin bedduası var; “İlginç zamanlarda yaşayasın!” Benim aklım yetmiyor anlamaya. Çağa tanıklık eden çaresizlerden biriyim. Ama tüm insanlığın doğaya ve hayata nasıl baktığını anlatması açısından Dipsiz Göl örneğine bakalım. Bugünün insanının hayata bakışını bu kadar güzel anlatan bir olay görmedim. Keşke gerçek değil de film olsaydı.

‘İSTANBUL’DA YAŞAMAK AZAP’

Yıllar sonra sahneye bu nedenle çıktım belki de. Kendimi bırakmıştım. Eski laflarımla geri döndüm. Bildiğim yoldan döneyim diye. Dört ayda hayatım değişti. Bedenim, yürüyüşüm bakışım değişti. Herkes benden görkemli bir şey bekledi sahnede.

Bugünün İstanbul'una saydırsam ayıp kaçar. Tükenmez kalemim sanıyordum, tükendim. Ben İstanbul'u terk ettim. Eşyalarım depoda yıllardır. Burada yaşamak azap. Ancak gösteriler yoğun olarak İstanbul ve uçak bağlantılı. O nedenle bir yer tutacağız mecburen. Kulaklarımda tıkaç, gözlerimde maskeyle yaşıyorum sanki. Görmek duymak istemiyorum. Çığlık benim için bu şehir. Cehennemi Gotham.



‘DEMİREL VE ÖZAL BANA ŞAKA YAPTI’

Ben çocuk yaşımdan beri siyasi hiciv yapıyorum. Hiçbir siyasetçiyle yakın olmadım. Olmayacağım da. İsmet İnönü'den bugüne onlarca lider gördüm. Hakarete varmadan hepsine şaka yaptım. Gülümseyerek karşıladılar. Hatta Demirel ve Özal bana şaka yaptı. Onlar beni aradılar. Gösterilere geldiler. Hiçbiriyle siyaseten yakınlığım da olmadı, nezaketen. Sahnede anlatıyorum. Gelmek istersen 4 kişilik davetiye bırakırım gişeye.

(Dijital) platformlar da kendilerini öyle bir sunuyorlar ki için parçalanıyor. Sanki doksanlı yılların sanat sineması. Lan siz koca sermayelersiniz, bizden niye kıyak bekliyorsunuz. ‘Ama bütçemiz yok’. Yani Türklere ‘no budget!' Size bütçe yok. Eee ben niye sana çalışayım düşük sermayezade? Gel canım kucaklayıp başını okşayayım.