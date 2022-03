Ukraynalı film yapımcılarından Rus kültürüne boykot çağrısı

Rusya'nın Ukrayna işgaline tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukraynalı film yapımcıları Rus kültürünü boykota çağırdı.

Roman Bondarchuk (Volcano), Nariman Aliev (Homeward), Alina Gorlova (This Rain Will Never Stop) ve Valentyn Vasyanovych (Atlantis) dahil yedi film yapımcısı, boykota desteklerini duyurdular.

Vasyanoviç yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rusya’nın etrafındaki demir kültür perdesini indirmek gerekiyor. Tüm dünyayı yok etmekle tehdit eden bir terörist ülkenin temsilcileriyle kültürel iş birliğini durdurun. Sovyet paradigmasında yaşamaya devam eden ve medeni dünyada emperyal ideoloji tarafından zehirlenen mesajları teşvik eden yönetmenlerle tüm iletişimi durdurun.”

“UKRAYNA’YA YARDIM EDİN”

Bondarchuk, ise opera sanatçısı Anna Netrebko’yu doğrudan eleştiriyor: “Ukraynalılar özgürlüklerini ve var olma haklarını savunuyorlar. Yardıma ihtiyacımız var. Rus kültürünün dünyadaki etkisini sınırlamak gerekiyor. Bu savaşın ideolojik temelini kültür hazırladı… Ukrayna’nın bu savaşta hayatta kalmasına yardım edin.”

2020 filmi Homeward’da 1944’te çok sayıda bölgeden sınır dışı edilen Kırım Tatarlarının kötü durumuna odaklanan Aliev şunları ekliyor: “Rusya artık dünyanın gözleri önünde egemen bir ülkeye saldırmaktan utanmıyor, bunu yapmaya hakkı ya da nedeni yok. Rus kültürü, yetkilileri tarafından işlenen tüm suçları yasallaştırmanın her zaman bir aracı olmuştur… Rus sinemasının ve kültürünün boykotu, dünyayı bir terör devletinin propagandasından temizleme girişimidir.”

“UKRAYNALI ÇOCUKLARIN ÜZERİNE RUS BOMBALARI DÜŞÜYOR”

2014 yılında Kırım’ın ilhakına karşı bir gösteri düzenledikten sonra Rusya’da beş yıl hapis cezasına çarptırılan film yapımcısı Oleg Sentsov ise açıklamasında şunları yazdı: “Vatanım karadan, denizden ve havadan acımasızca bombalandı. Ukraynalı çocukların üzerine Rus bombaları düşüyor… Desteğinize ihtiyacımız var. Putin’in kanlı rejimine karşı çıkan aydın ve sanatçıların desteği… Rus film yapımcılığının tüm boyutlarıyla boykotu için desteğinizi rica ediyorum.”

GÖNÜLLÜ OLDULAR

Vasyanoviç’in şu anda Kiev yakınlarındaki bir köyde olduğu, Senstov’un Kiev’in savunmasına katıldığı, Bondarchuk’un çocuklarının tahliyesini organize ettikten sonra şu anda batı Ukrayna’da olduğu ve Gorlova’nın Kiev’de olduğu ve toprak savunması için gönüllü olduğu bildiriliyor. Ivanov da Kiev’in 30 km dışındaki bir köyde hizmet için gönüllü oldu.

Aktör Pasha Li’nin İrpen’de Rus kuvvetlerinin kasabayı bombalaması sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Li, Ukrayna’nın bölgesel savunma güçlerine katılmış ve sosyal medyada üniformalı fotoğraflarını yayınlamıştı.

