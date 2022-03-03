Ukrayna’ya destek için NFT satışı yapıldı: 6,7 milyon dolarlık rekor bağış

Ukrayna'ya destek için Moskova merkezli protest ve feminist Rus punk rock grubu Pussy Riot'ın da destek olduğu NFT satışı gerçekleşti. Rus işgali altındaki ülkeye yardım için 6,7 milyon dolar toplandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna’ya dünyanın dört bir yanından destek geliyor. Son olarak Rus müzik grubu Pussy Riot’ın desteklediği Ukrayna bayrağının NFT’sinin satışı sayesinde 6,7 milyon dolar ülkenin savunması için toplandı.

Bağış kampanyası, Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden kripto para bağışlarını kabul ettiğini açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Ukrayna’nın başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, kripto para birimi borsalarını Rus kullanıcılarını engellemeye çağırırken çevrimiçi katkılara da açık olduklarını belirtmişti.

RUS MÜZİK GRUBUNDAN DESTEK

Rus aktivist ve feminist punk grubu Pussy Riot’ın bir üyesi tarafından desteklenen UkraineDAO tarafından düzenlenen satışta, dijital görüntüden pay almak için binlerce kullanıcı teklif verdi.

Bağış toplamak için gerçekleşen satışa Ukrayna’nın mavi ve sarı bayrağının dijital bir versiyonu NFT olarak üretildi. Satış ile 72 saat içinde 3.200’den fazla bireysel katkı sağlandı ve açık artırmanın sona erdiği tarihte yaklaşık 6.7 milyon dolarlık bir bağış toplanmış oldu. Organizatörler, tüm bağışın Ukrayna ordusunu destekleyen bir kampanyaya gideceğini söyledi.

YENİ BİR ESER YARATMADILAR, UKRAYNA HALKININ SEMBOLÜNÜ SEÇTİLER

UkraynaDAO’nun web sitesine göre, bağış için benzersiz bir sanat eseri yaratılmak istendi; ancak NFT seçiminin belirli bir sanatçı veya estetiğe odaklanmak yerine Ukrayna halkının bir sembolü olması gerektiğine karar verildi.

NFT platformu CXIP, dijital sanat stüdyosu Trippy Labs ve çevrimiçi kolektif PleasrDAO ile işbirliği yapan Pussy Riot’tan Nadya Tolokonnikova, yaptıkları açıklamada “Ukrayna bayrağı bizi birleştirdi” dedi.

ŞİMDİYE KADAR 47 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İŞLEM GERÇEKLEŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eleştirileriyle dikkat çeken Tolokonnikova yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu esere kendi sanatımızı eklemekten bilerek kaçındık; bu bir bakıma bizim güçlü kavramsal sanatsal ifademiz. İnsanlar farklı estetik bakış açılarına sahip olabilir, ancak bu defa bu, hangi rengi tercih ettiğimizle ilgili bir şey değil, hayat kurtarmak için birleşmekle ilgili.”

Kripto para birimi, Rusya saldırılarını hızlandırırken Ukrayna hükümeti için önemli bir finansal destek kaynağı olarak ortaya çıktı. Hem Ukrayna hükümetine hem de ülkenin ordusunu destekleyen STK’lara yapılan kripto para birimi bağışlarını izleyen Blockchain analitik firması Elliptic, çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 47 milyon dolar değerinde 72.000’den fazla işlem kaydetti.

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