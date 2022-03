Ukrayna işgalinden sonra Rusya’da film gösterimleri durduruldu

Disney, Sony ve Warner Bros, Ukrayna işgali üzerine Rusya'da film gösterimlerini durdurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

24 Şubat’tan bu yana devam eden Ukrayna’daki Rusya işgali, tüm dünyanın gündeminde. Sadece ülkeler değil aynı zamanda teknoloji devleri de Rusya’ya tepkilerini gösterirken bir hamle de sinema endüstrisinden geldi. Önde gelen yapım şirketleri Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya tepki olarak ülkedeki film gösterimlerini durdurma kararı aldı.

DISNEY, ÖNCELİĞİ İNSANİ YARDIMA VERDİ

Disney pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Gelecekteki kararları da gelişen duruma göre alacağız. Bu arada, ortaya çıkan mülteci krizinin ölçeği göz önüne alındığında, acil yardım ve diğer insani yardımları sağlamak için STK ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi. Şirket, vizyon tarihi 10 Mart gibi yakın olan aile filmi Turning Red’i de vizyondan çekti.

WARNER BROS THE BATMAN’İN GÖSTERİMİNİ DURDURDU

Disney’in açıklamasından hemen sonra Warner Bros da konuyla ilgili aksiyon aldı ve süper kahraman filmi The Batman de dahil olmak üzere birçok büyük filminin vizyona girmesini planlarken Rusya için farklı bir yol izlemeye karar verdi. Warner Bros konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ukrayna’daki insani kriz ışığında, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman’in Rusya’daki gösterimini durduruyor. Bu trajediye hızlı ve barışçıl bir çözüm bulmayı umuyoruz.”

Disney ve Warner Bros’un ardından Sony Pictures da Jared Leto’nun başrolde yer aldığı ve 24 Mart’ta vizyona girecek olan Morbius da dahil olmak üzere Rusya’daki tüm gösterimleri durdurduğunu açıkladı.

SONY FİLMİ DE GÖSTERİME GİRMEYECEK

Sony Pictures sözcüsü iptal edilen gösterimle ilgili şunları söyledi: “Ukrayna’da devam eden askeri harekat ve bunun sonucunda o bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani kriz göz önüne alındığında, Morbius’un yakında piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere Rusya’da planlanan gösterimleri durduracağız. Düşüncelerimiz ve dualarımız, etkilenen herkesle birlikte ve bu krizin hızla çözülmesini umuyoruz.”

Yakında Rusya’da vizyona girecek olan diğer Warner Bros filmleri arasında 14 Nisan’da Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ve 19 Mayıs’ta animasyonlu DC League of Super-Pets vardı.

NETFLIX DE SIRTINI DÖNDÜ

Yapım şirketlerinin kararı, Netflix’in Rus devlet kanallarını yayınlamayı reddetmesiyle geldi.

Rusya, akış platformunun 100 binden fazla üyesi olduğu için Rus devlet kanallarına yer vermesini istiyordu. Yasaya göre; çoğu Kremlin propagandası yayınlayan 20 büyük Rus federal televizyon kanalını yayınlamak zorunda kalacaktı.

Ancak Netflix bu uygulamayı reddettiğini açıkladı: “Mevcut durum göz önüne alındığında bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok” dedi.

UKRAYNA FİLM AKADEMİSİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Hafta sonu, Ukrayna Film Akademisi, Rus sinemasının ve Rus film endüstrisinin uluslararası ölçekte boykot edilmesi çağrısında bulunduğu bir dilekçe hazırladı.

Hollywood filmleri için çok önemli bir pazar olmasa da Rusya, 2021’de 601 milyon dolarlık gişe ile dünya çapındaki bilet satışlarının yaklaşık yüzde 2.8’ini oluşturduğu için önemli bir pazar.

Özellikle son on yılda Disney, yerel pazara yönelik hazırladığı filmlerle Rus izleyicilerini giderek daha fazla hedef aldı ve aralık ayında Disney, Russia The Last Warrior: A Messenger of Darkness’ı yayınladı. Popüler bir fantezi serisinin üçüncü filmi olan film, Rusya’da tüm zamanların yerel dilde en yüksek hasılat yapan dokuzuncu filmi oldu.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın desteği Ukrayna'ya ulaştı

İlginizi Çekebilir Meta'dan Rusya destekli medyaya yasak