Ünlü müzisyen Covid-19’a yakalandı

Dünyaca ünlü rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın gitaristi Rickey Medlocke, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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ABD’li ünlü rock grubu Lynyrd Skynyrd’ın gitarisi Rickey Medlocke, Covid-19’a yakalandığını açıkladı. “Sweet Home Alabama” ve “Free Bird” gibi şarkıları yaratan müzik grubunun 71 yaşındaki gitaristi Medlocke’un rahatsızlığı nedeniyle ABD’deki turnesinin ertelendiği belirtildi.

Grup tarafından yapılan açıklamada, “Rickey evde istirahat ediyor ve sağlık durumu iyi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi vereceğiz. Konserler öngörülemeyen bir tarihe ertelendi” ifadesi kullanıldı.