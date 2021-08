Efsanevi grup Kool & the Gang’den üzücü haber

Kool & the Gang'in kurucularından Dennis Thomas hayatını kaybetti.

Celebration, Get Down On It gibi birbirinden hit parçaya imza atan soul-funk grubu Kool & the Gang’in kurucu üyesi Dennis Thomas, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada ‘Dee Tee’ lakaplı Thomas’ın, New Jersey’deki evinde uyurken öldüğü belirtildi. Alto saksafon, flüt ve perküsyon çalan Thomas, son olarak grupla birlikte 4 Temmuz’da Los Angeles’taki Hollywood Bowl’da sahne almıştı.

9 Şubat 1951’de Orlando, Florida’da doğan Thomas, grubun 1971’deki hiti Who’s Gonna Take the Weight’daki prologuyla tanınıyordu. Havalı kıyafetleri ve şapkalarıyla popüler olan Thomas, aynı zamanda grubun stilistiydi.

1964’te yedi arkadaş, kendilerine Jazziacs adını vererek caz, soul ve funk karışımı müzik yapmaya başladılar. Thomas ile grubun kurucuları arasında Ronald ve Robert Bell kardeşler, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown ve Charles Smith yer aldı.

Grup iki Grammy Ödülü ve yedi Amerikan Müzik Ödülü kazandı. 2014 yılında Soul Train Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldılar. Ayrıca Rocky, Saturday Night Fever ve Pulp Fiction gibi pek çok yapımda da müzikleriyle yer aldılar.

