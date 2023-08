Ünlü müzisyen Robbie Robertson hayatını kaybetti

The Band'in kurucu ortağı, söz yazarı ve gitaristi Robbie Robertson 80 yaşında hayatını kaybetti. Robertson, aynı zamanda Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı filmlerden bazılarının müziklerini de yapmıştı.

The Band ile tanınan ve Bob Dylan’ın baş gitaristliğini yapmış olan Robbie Robertson 80 yaşında hayatını kaybetti. Kanada doğumlu müzisyenin uzun süredir menajerliğini üstlenen Jared Levine da Robertson’ın ölümünü doğruladı.

Levine, yaptığı açıklamada Robertson’ın öldüğü sırada yanında beş torunuyla beraber eşi Janet, eski eşi Dominique ve çocukları Alexandra, Sebastian, Delphine’in bulunduğunu söyledi. Ancak ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

1943’te Toronto’da Jamie Royal Robertson olarak dünyaya gelen Robertson, The Hawks’ın bir üyesiydi. Müzisyenler, Hawks’tan ayrıldıktan sonra Bob Dylan’ın yedek grubu olarak turneye çıktılar.

1968’de Elton John ve Eric Clapton’dan The Beatles’a herkesi etkileyen albümleri “Music from Big Pink”i çıkardılar. The Band’in gitaristi ve söz yazarı olarak Robertson, “The Weight”, “Up on Cripple Creek” ve “The Night They Drove Old Dixie Down” gibi klasikleri yazdı.

Grup 1976’da kişisel çatışmalar ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle ayrıldı. Hatta Martin Scorsese’nin yönettiği “The Last Waltz” filminde de belgelendiği gibi San Francisco’daki Winterland’de yıldızlarla dolu bir konserle veda ettiler.

Robertson altı solo albüm çıkardı. Ayrıca, Scorsese’nin Kızgın Boğa (Raging Bull), Komediler Kralı (The King of Comedy), Casino, Köstebek (The Departed), Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) ve İrlandalı (The Irishman) gibi filmlerinin müziklerini yaptı. Hatta ünlü yönetmenin yakında çıkacak olan filmi “Killers of the Flower Moon” için de müzik çalışmalarını kısa bir süre önce bitirmişti.

Scorsese de yaptığı açıklamada arkadaşını anarak, “Robbie Robertson en yakın arkadaşlarımdan biriydi, hayatımda ve işimde değişmez bir yeri vardı. Ona her zaman bir sırdaş olarak gidebilirdim. Onun bir dev olduğunu, sanat üzerindeki etkisinin derin ve kalıcı olduğunu söylemeye gerek yok. Sevdiğin biriyle asla yeterince zamanın olmaz. Ve ben Robbie’yi sevdim” dedi.

