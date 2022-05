Ünlü oyuncu 40 yıllık eşiyle ayrıldı

Komedyen Dan Aykroyd ve eşi Donna Dixon, yaklaşık 40 yılın ardından yollarını ayırıyor.

Çift ortak yaptığı açıklamada, resmi olarak evli kalmaya devam edeceklerini, ancak ayrı yaşamaya karar verdiklerini belirtti. Açıklamada, ortak ebeveyn ve iş ortağı olarak kalıp, bundan sonra hayatlarını arkadaş olarak sürdürecekleri bildirildi.

69 yaşındaki Aykroyd ile 64 yaşındaki Dixon, “Doctor Detroit” film setinde tanışıp, 1983'te evlenmişti.

Çift birlikte “Twilight Zone: The Movie, “ Spies Like Us”, “ The Couch Trip” ve “Exit to Eden” filmlerinde rol aldı. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

Saturday Night Live ile tanınan Aykroyd'un filmleri arasında, “Ghostbusters”, “The Blues Brothers”, “Driving Miss Daisy”, “Loose Cannons” ve “My Stepmother is an Alien” yer alıyor.

