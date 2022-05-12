Ünlü oyuncu Marvel filmlerinde oynamasının bedelini açıkladı

Şu anda vizyonda olan "Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında" filminde Wanda Maximoff/Kızıl Cadı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elizabeth Olsen, Marvel Sinema Evreni'nde yer almasının bedellerini ödediğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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33 yaşındaki ünlü aktris Elizabeth Olsen, süper kahraman filmlerinin yer aldığı Marvel Sinema Evreni ile yaptığı sözleşme nedeniyle zevk aldığı işlerde yer alamadığını belirtiyor.

Amerikalı aktris, The New York Times’a verdiği bir röportajda, “Bir izleyici olarak keyif aldığım şeylerle daha uyumlu olduğunu düşündüğüm belirli işleri yapamamak beni fiziksel yetenekten uzaklaştırdı” dedi.

“THE LOBSTER’DA OYNAYACAKTIM…”

Ünlü oyuncu, Marvel’e olan bağlılığı nedeniyle Yorgos Lanthimos’un kara komedi türündeki filmi “The Lobster”daki başrolü geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi. 2015 yılında çekilen filmde kadın başrolü Rachel Weisz canlandırmıştı.

“Kendimi hüsrana uğratmaya başladım” diyen Olsen, “İş güvencem vardı ama varlığımın daha çok parçası olduğunu hissettiğim bu tip işleri kaybediyordum. Onlardan uzaklaştıkça, kariyerimde daha az dikkate alındım” diye ekledi.

Olsen’a, Marvel’daki Wanda Maximoff/Kızıl Cadı karakterine dayalı bir solo filmde oynamayı düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda, ancak belirli koşullar altında düşüneceğini söyledi.

Aktris, “Gerçekten iyi bir hikaye olması gerekiyor. Bence bu tip filmler, içerik oluşturmakla ilgili değil, çok güçlü bir bakış açısına sahip olmakla ilgili olduğunda en iyisidir” dedi.

Marvel filmi “Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında”, açılış haftasında yurtiçi gişede 185 milyon dolar kazandı. 134 milyon dolarla çıkış yapan Robert Pattinson liderliğindeki Batman’i geride bırakarak 2022’nin şimdiye kadarki en büyük hafta sonu açılışını elde etti.

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