Ünlü oyuncu Stanley Tucci, 3 yıldır kanserle savaştığını açıkladı

Stanley Tucci, kendisine üç yıl önce kanser teşhisi konduğunu ve şu anda remisyonda olduğunu açıkladı. Tucci, ilk eşi Kate Tucci'yi 2009 yılında kanserden kaybetmişti.

Sozcu.com.tr

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Açlık Oyunları, Spotlight, Yenilmezler, Şeytan Marka Giyer ve The Witches gibi birbirinden başarılı filmlerde rol alan Stanley Tucci, üç yıl önce kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı. Dilinin kökünde bir tümör olduğunu söyleyen 60 yaşındaki Tucci sözlerine şu şekilde devam etti: “Operasyon için çok büyüktü, bu yüzden yüksek doz radyasyon ve kemoterapi yapmak zorunda kaldılar. Asla böyle bir şey yapmayacağıma yemin etmiştim çünkü ilk karım kanserden öldü ve yıllarca onun bu tedavileri görmesini izlemek korkunçtu.”

Tucci, ilk karısı Kate Spath-Tucci ile 14 yıl evli kalmıştı. Daha sonra 2008’de oyuncu Emily Blunt’ın kız kardeşi Felicity Blunt ile evlendi ve iki çocuğu oldu.

Tucci, yaşadığı deneyimin beş çocuğu için oldukça zor olduğunu söyledi: “Altı ay boyunca beslenme tüpüm vardı. İkizlerin lise mezuniyetine zar zor yetişebildim. Kanser, aynı anda hem daha çok korkmanızı hem de daha az korkmanızı sağlıyor. Hastalanmadan önceki halimden çok daha yaşlı hissediyorum. Ama yine de ilerlemek ve işlerinizi halletmek istiyorsunuz.”

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