Ünlü sanatçıya banka şoku: Ai Weiwei’nin hesapları kapatılıyor

Eserleri Türkiye'de de sergilenen Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei'nin kurduğu derneğin Credit Suisse'deki hesabının kapatıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei yaptığı açıklamada İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının, kurduğu derneğin banka hesabını kapatma kararı aldığını söyledi. Muhalif görüşleri sebebiyle ülkeden kaçmak zorunda kalan ve Portekiz’de yaşayan Ai Weiwei yaşadıklarını bir yazı kaleme alarak anlattı.

Bu yılın başında yaşanan olay ile ilgili açıklama yapan Weiwei, “Credit Suisse bana, sicil dosyası olanların hesaplarını kapattıklarını ve benim kurduğum derneğin de hesaplarının kapatılacağını yazılı olarak bildirdiler” dedi. Ai Weiwei, Credit Suisse’in kendilerini 24 Haziran’da aradığını ve hesapların bir an önce kapatılacağını bildirdiğini dile getirdi.

Credit Suisse’den yetkililerin Weiwei’nin yaptığı bir röportajda İsviçre halkını “göçmen karşıtı yasaları” desteklemekle suçladığı demecini gerekçe gösterdiği belirtildi.

Banka yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Banka yönetimi, “Potansiyel ya da mevcut müşteri ilişkilerimizle ilgili iddialara yanıt vermiyoruz” ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı Credit Suisse’nin de aralarında olduğu birçok büyük batılı bankaların Çin ile iş yaptığını ve bu sebeple bu tür kararların alınabildiğini iddia etti.