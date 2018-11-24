Ünlü trompetçi İbrahim Maalouf, 14 yaşındaki bir çocuğu taciz etti!

Ünlü trompetçi İbrahim Maalouf, 14 yaşındaki bir çocuğu taciz etti!

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Le Figaro gazetesinin haberine göre, 37 yaşındaki Lübnanlı müzisyen İbrahim Maalouf, 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Fransa’nın Creteil kentindeki ceza mahkemesi, Maalouf’a 4 ay tecilli hapis ve 20 bin avro para cezası verdi.

Maalouf, mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Trompetçi Nassim Maalouf ile piyanist Nada Maalouf’un oğlu ve yazar Amin Maalouf’un da yeğeni olan İbrahim Maalouf, Gerard Boulanger’dan eğitim almıştı. Paris Konservatuvarı’nda klasik müzik öğrencilerine doğaçlama dersleri veren Maalouf, 2010’da “Fransız Caz Ödülleri”nde, “Yılın Enstrümantal Keşfi” ödülüne layık görülmüştü ve 2014’te “Fransız Müzik Ödülleri”nde “En İyi Uluslararası Müzisyen” ödülünü kazanmıştı.