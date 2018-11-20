Ünlüler çocuklar için mavilere büründü

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Ünlü isimler 20 Kasım Dünya Çocuk Günü için UNICEF’in düzenlediği ‘Go Blue’ kampanyasına uyarak, mavi kıyafetlerle çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştılar. Kenan Doğulu, çocuklar için şu notu paylaştı: “Geleceğimiz, canımız, umudumuz çocuklar. Hep gülmesi, mutlu olması, güvende olması gereken çocuklar. Ben de UNICEF ile çocuk haklarını destekliyorum. Çocuklar için dileğim, her çocuğun okula gidebildiği, şiddet görmediği, potansiyelini gerçekleştirebildiği, hiçbir ayrımcılığa uğramadan barış içinde yaşadığı, hayallerini gerçekleştirebileceği fırsatlara sahip olduğu, sesini daha gür duyurabileceği, savaştan uzak ve çocuk olduğunu unutmadan neşe içinde yaşadığı temiz bir dünya.”



Sevilen oyuncu Ezgi Mola ise yakın dostu Enis Arıkan’ı etiketleyerek, onu da mavi giyinmeye davet etti.



Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da çocukların haklarını mavi giyerek desteklediklerini belirterek, Engin Altan Düzyatan’ı mavi giyinmeye çağırdı.



Bade İşçil ise çocukken yapıp oynadıkları kağıt tuzluğa, eğitim ve sağlık yazdı ve bu şekilde poz verdi.



Tuba Büyüküstün de mavi akımına uyan isimlerden bir tanesiydi. Büyüküstün, bu özel günde çocuklarla bir video çekti ve Instagram hesabından paylaştı.