Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ünlüler çocuklar için mavilere büründü
Ünlüler çocuklar için mavilere büründü
Ünlü sanatçılar, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nü mavi kıyafetlerle kutladı.
Kültür Sanat 20 Kasım 2018 - 14:43

Ünlü isimler 20 Kasım Dünya Çocuk Günü için UNICEF’in düzenlediği ‘Go Blue’ kampanyasına uyarak, mavi kıyafetlerle çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştılar. Kenan Doğulu, çocuklar için şu notu paylaştı: “Geleceğimiz, canımız, umudumuz çocuklar. Hep gülmesi, mutlu olması, güvende olması gereken çocuklar. Ben de UNICEF ile çocuk haklarını destekliyorum. Çocuklar için dileğim, her çocuğun okula gidebildiği, şiddet görmediği, potansiyelini gerçekleştirebildiği, hiçbir ayrımcılığa uğramadan barış içinde yaşadığı, hayallerini gerçekleştirebileceği fırsatlara sahip olduğu, sesini daha gür duyurabileceği, savaştan uzak ve çocuk olduğunu unutmadan neşe içinde yaşadığı temiz bir dünya.”

kenan-dogulu
Sevilen oyuncu Ezgi Mola ise yakın dostu Enis Arıkan’ı etiketleyerek, onu da mavi giyinmeye davet etti.

ezgi-mola
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da çocukların haklarını mavi giyerek desteklediklerini belirterek, Engin Altan Düzyatan’ı mavi giyinmeye çağırdı.

sahan-gokbakar
Bade İşçil ise çocukken yapıp oynadıkları kağıt tuzluğa, eğitim ve sağlık yazdı ve bu şekilde poz verdi.

bade-iscil
Tuba Büyüküstün de mavi akımına uyan isimlerden bir tanesiydi. Büyüküstün, bu özel günde çocuklarla bir video çekti ve Instagram hesabından paylaştı.

 

Son güncelleme: 15:15 - 20.11.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler