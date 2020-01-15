Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı

Bugüne kadar canlandırdığı sayısız rolle hafızalara kazınan, müzikteki başarısı ile de dikkat çeken Recep Aktuğ, bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu.

Usta oyuncu geçtiğimiz gün hastalığa yenik düştü ve 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aktuğ için bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Lılınan cenaze namazının ardından Aktuğ, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Aşkı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Kızmaz'ın yanı sıra ünlü şarkıcı Candan Erçetin de katıldı.