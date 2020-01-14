Recep Aktuğ kimdir? Recep Aktuğ kaç yaşındaydı?

65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, vefat etti. İki yıl önce hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konulan usta oyuncu Recep Aktuğ'un kişisel Instagram hesabından oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İşte Recep Aktuğ’un hayat hikayesi…

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Recep Aktuğ, ilk ve orta eğitimini İzmir’de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı Gelenek adlı bir grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir Mogambo Gece Kulubü’nde yaptı.

1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O’nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler’de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı’na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım’da organizasyon bölümüne girdi. Antalya, Anamur Girne, Akşehir festivallerinin yönetiminde çalıştı. Festivallerin bitişiyle Şat Yapım’ın da ticari hayatı son bulunca, Recep Aktuğ, Baha Boduroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu ve Tuğrul Karataş ile birlikte Arı Yapım adlı bir şirket kurdu. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk ürünü de Kaybolan Yıllar’dı. Bu çalışmayı Türkiye’de olay haline gelen “Disko Fasıl” takip etti. Ancak bu birliktelik de fazla uzun sürmedi. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye’nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga Vokal Grubu’nu kurdu.

Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision’a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.