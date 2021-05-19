Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Dün yaşamını yitiren 89 yaşındaki usta sanatçı Erol Keskin için Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

2013’te 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne layık görülen Keskin için düzenlenen törene Erol Keskin’in eşi Suna Keskin kardeşi Cengiz Keskin, sanatçı dostları ve öğrencileri katıldı.

Törende Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye çıkartıldı. Ardından sahneye çıkanlar Keskin’i anlattı.

“EN ZOR AMA EN GÜZEL ROLÜ…”

Eşi Suna Keskin “Erol Keskin, Türk Tiyatrosu’nun ahlakıydı. Benim 60 yıllık eşim, arkadaşım, hocamdı. İnanın çok acı, çok kıymetliydi, çok değerliydi bunu sadece ben söylemiyorum. Son on yıldır ne yazık ki çok rahatsızdı. 10 yıldır ben, çok önemli çok değerli bir aktörle hayatımı en zor ama en güzel rolünü oynadım” dedi.

Kardeşi Cengiz Keskin, “Onun böyle sanat camiası tarafından yad edilmesi ve anılması sevindirici bir olay. Allah rahmet eylesin, yeterince yaşamış bir kişi olarak yolu açık olsun” dedi.

Erol Keskin'in 62 yıllık dostu Göksel Kortay, “Tiyatroya birlikte başladık ve o günden bu yana hiç ayrılmadık. 40 yıldır da komşuyuz. Aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Eşi, benim kardeşim gibi en yakın arkadaşım. Her akşam onlar bana gelir, ben onlara giderdim. Aşırı donanımlı bir bilgi hazinesiydi. Hepimizin hayran olduğu bir oyunculuğu vardı” ifadelerini kullandı.

“HEM CİDDİYDİ HEM ÇOK KOMİKTİ”

Cenaze törenine katılan Erol Keskin’in sahne Arkadaşı Füsun Erbulak ise “Erol Keskin’le çok oyunda oynadım. Onunla turnelerde çok çok eğlendim. O hem ciddiydi hem de çok komikti. O ciddiyetiyle de çok komik bir insandı. Çok kültürlü görgülü bilgili bir insandı” diye konuştu.

Keskin’in cenazesi, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii’ne getirildi. Teşvikiye Camii’nde yapılan cenaze namazının ardından Keskin’in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EROL KESKİN KİMDİR?

1931 yılında İstanbul’da doğan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde oyuncu, rejisör, senarist olarak görev almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda genel sanat yönetmenliği de yapmış olan Erol Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin; 2001’de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibidir. Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödüllerinde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013’te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. (İHA-DHA)

