Yaftalı Tabut Mudanya’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yurt içi turnelerine Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahnelenecek Yaftalı Tabut oyunuyla devam ediyor.

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Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyun, yarın saat 20.00'de Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Bursa seyircisiyle bir araya gelecek. Nisan ayında Nilüfer seyircisiyle buluşan oyun ekibi, Bursa seyircisiyle yeniden bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyor.

30'LU YILLARIN AYDINI

Yaftalı Tabut, adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye'nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı'nın hikayesi… Yalçı'nın 1920'lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.